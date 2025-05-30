Более 330 тыс библиотечных книг прочитали жители Красногорска с начала года

С начала года жители подмосковного Красногорска взяли почитать в библиотеках более 330 тыс. книг благодаря новому региональному порталу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В 2024 году библиотеки городского округа Красногорск перешли на цифровую систему обслуживания при помощи сервиса «Мое Подмосковье». Теперь книги можно заказать не только по номеру телефона, но и через портал biblio.mosreg.ru.

«За 2024 год благодаря новому сервису было зарегистрировано 30,6 тысячи пользователей, которые взяли почитать 632,2 тысячи книг. За пять месяцев 2025 года в библиотеки Красногорска уже пришли 22,3 тысячи читателей, выдано 330,2 тысячи книг», — сообщила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Галина Ковалева.

Она отметила, что благодаря мобильному сервису библиотеки расширяют свой функционал, а у молодого поколения повысился интерес к чтению.

Для заказа книг необходимо пройти простую регистрацию на портале biblio.mosreg.ru или в приложении «Мое Подмосковье» и получить QR-код для учета посещения. Выбрать ближайшую библиотеку, заказать в ней книгу и забрать ее в течение пяти рабочих дней.

«Возникает мода на интеллект, на успешных образованных людей, возрождается интерес к библиотекам. При поддержке администрации городского округа читателям библиотек Красногорска бесплатно доступна самая большая библиотека электронных книг «Литрес», — заключила Галина Ковалева.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.