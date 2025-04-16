Более 33 тыс детей из Одинцова смогут отдохнуть летом 2025 года в лагерях

Летним отдыхом в Одинцовском округе в 2025 году планируется охватить 63% детей в возрасте от 7 до 15 лет — более 33 тыс. человек. На эти цели выделяется 54,7 млн рублей, из которых 31 млн рублей предоставит бюджет муниципалитета. В рамках летней кампании на территорию округа откроются 10 загородных оздоровительных лагерей, которые примут более 9 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Льготные путевки получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренные ребята в области науки, искусства и спорта. В этом году путевки также получат 199 детей из семей участников специальной военной операции.

Распределением путевок в детские оздоровительные лагеря занимается межведомственная комиссия. В ее состав помимо сотрудников Управления социального развития администрации входят представители Управления образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управления опеки и попечительства, Комитета по Культуре, Комитета физической культуры и спорта, Общественной палаты и Сообщества родителей Одинцовского округа.

Первое заседание комиссии пройдет 23 мая. А вот предварительные проверки лагерей на территории Одинцовского округа стартуют уже 21–22 апреля. Каждое учреждение будет проверяться по чек-листу. У руководителей ДОЛ будет месяц на устранение выявленных недостатков. Выезды Межведомственной комиссии для окончательной оценки готовности лагерей к летнему сезону назначены на 22 и 23 мая.

Для обеспечения безопасности на территории ДОЛ правоохранительные органы примут все необходимые меры. Всех сотрудников летних лагерей проверят на привлечение к административной или уголовной ответственности. Также будет проконтролирована готовность частных охранных предприятий, наличие видеонаблюдения. Маршруты патрулирования экипажей Росгвардии максимально приблизят к местам расположения лагерей, чтобы время прибытия наряда в случае каких-либо происшествий было минимальным.

Сотрудники МЧС уже начали проверять противопожарное состояние ДОЛ. По словам представителей 7-го ПСО, особое внимание уделяется состоянию противопожарных систем, наличию и готовности к действию первичных средств пожаротушения и огнетушителей, работоспособности противопожарных водопроводов, кранов и гидрантов. Также надзорные органы проверят содержание территории. Это важно, так как лагеря часто находится в лесных массивах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что более 150 тыс. ребят отдохнули прошлым летом в детских лагерях, в том числе на море.

«Школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой», — отметил губернатор.