Более 318 тыс учащихся Подмосковья приняли участие в Дне Конституции РФ

Ежегодно 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В этом году к празднованию присоединились свыше 318 тысяч студентов, школьников, советников по воспитанию и педагогов из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Дня Конституции советники директоров по воспитанию совместно с учащимися школ и учреждений среднего профессионального образования организовали интерактивные занятия на тему «Закон, который защищает». В рамках этих мероприятий были приглашены эксперты в области защиты прав, которые побеседовали с учащимися о правах и обязанностях граждан нашей страны. Школьники и студенты повторили и закрепили знания об основах конституционного строя Российской Федерации в ходе интеллектуальной игры «Что мы знаем о Конституции?» и коллективного творческого дела «Моя страна — Россия».

Вместе с «Российским обществом «Знание» «Навигаторы детства» организовали лекцию «День Конституции», где ребята узнали, почему Конституция является гарантией свободы, справедливости и стабильности в жизни для каждого россиянина, а также проверили свои знания о главном законе страны в тематической викторине.

Мероприятия, проведенные на площадках образовательных организаций, подчеркнули значимость Конституции как основного закона, который должен знать каждый гражданин страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.