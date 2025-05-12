Более 3,1 млн человек посетили парки Подмосковья на майских праздниках

На майских праздниках парки Подмосковья стали настоящими центрами притяжения для жителей и гостей региона. За этот период парки посетило более 3,1 млн человек, что на 420 тыс. больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована 9 мая, когда парки привлекли более 546 тыс. посетителей. В выходные дни средняя посещаемость составила свыше 300 тыс. человек, в то время как в будние дни этот показатель также оказался значительным, превышая 250 тыс.

Лидером по посещаемости стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек более 125 тыс. посетителей. Парк, благоустроенный в 2017–2018 годах, стал популярным местом отдыха благодаря новым игровым зонам, спортивным площадкам и уникальным аттракционам, включая 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Развивающаяся набережная парка продолжает привлекать внимание благодаря новым игровым зонам и арт-объектам.

На втором месте расположился Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили более 77 тыс. человек. Парк славится своей красивой природой и удобными прогулочными зонами, а также спортивными комплексами, включая скейт-парк и площадки для игр в баскетбол и теннис. В целях безопасности на территории парка функционирует система видеонаблюдения.

Третье место разделили Парки Мира в Мытищах и Коломне, каждый из которых посетили свыше 76 тыс. человек. Парк Мира в Мытищах предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр и фонтанную площадь, а парк в Коломне, основанный в 1946 году, стал более современным и благоустроенным, сохранив свою уютную атмосферу.

Четвертое место занял Центральный парк в Долгопрудном с более чем 70 тысячами посетителей. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и порыбачить. В рамках благоустройства здесь были обновлены покрытия, созданы велодорожки и современный скейт-парк.

Замыкает пятерку лидеров парк имени Льва Толстого в Химках, который посетили свыше 67 тыс. человек. Парк располагается на берегу канала имени Москвы и предлагает детские и концертные площадки, а также зоны для активного отдыха, включая скейт-парк и веревочный парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.