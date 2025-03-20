Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в прошлом году

В 2024 году в школы и детские сады городского округа Люберцы пришли на работу 338 педагогов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В системе образования городского округа работают 6157 сотрудников, из них 2231 — учителя и 1151 — воспитатели. В 2024 году в школы и детские сады муниципалитета пришли на работу 338 педагогов. В 2025 году мы планируем трудоустроить 20 выпускников педагогических вузов, обучавшихся по договорам о целевом обучении на педагогических специальностях», — отметила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Она добавила, что для сохранения существующих кадров и привлечения новых специалистов реализуются как региональные, так и муниципальные меры социальной поддержки.

«Среди них — компенсация аренды жилья, единовременное пособие для молодых специалистов, социальная ипотека, муниципальный грант главы, предоставление места в детском саду и другие», — подчеркнула Бунтина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.