Более 300 учащихся получили опыт на предприятиях «Малино» в Подмосковье

В Московской области развивается система наставничества в сельском хозяйстве в рамках подготовки и привлечения кадров для агропромышленного комплекса региона. Ведущие предприятия отрасли становятся площадками, где студенты аграрных ВУЗов и колледжей, а также школьники получают практические навыки под руководством опытных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Одной из таких площадок стали предприятия группы компаний «Малино» — это АО «Озеры», ООО «СПК им. Ленина», АО «Городище», АО «Северка» и ООО «Лукаморе». В этом году здесь потрудились более 300 ребят, в том числе, 75 студентов высших учебных заведений, 195 учащихся средних профессиональных учреждений и 42 школьника в период летних каникул. Под руководством опытных наставников молодежь осваивает тонкости работы в агрономии и семеноводстве, мелиорации и водоотведении, агрохимии и почвоведении, технологиях хранения и организации уборочных и посадочных кампаний.

Образовательными партнерами предприятий «Малино» являются РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Рязанский ГАТУ им. П. А. Костычева, Брянский ГАУ, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Пензенский ГАУ, Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова, Дальневосточный ГАУ, РУДН и Университет им. В. И. Вернадского Минсельхоза РФ, а также учреждения среднего профессионального образования региона: Коломенский аграрный колледж им. Н. Т. Козлова, Можайский техникум и Луховицкий аграрно-промышленный техникум.

Предприятия Группы компаний «Малино» занимаются развитием картофелеводства и овощеводства открытого грунта. Так, например, Акционерное Общество «Озеры» является участником Федеральной научно — технологической подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в России», здесь создан селекционно-семеноводческий центр; 20% российского рынка лука-севка занято продукцией ООО «Лукаморе»; практически во всех торговых сетях страны реализуется картофель, морковь, свекла, капуста из «Городища», «Северки» и «СПК им. Ленина».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.