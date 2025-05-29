Более 300 цветов высадили студенты Люберец на территории Преображенского собора

Студенты техникума экономики и права городского округа Люберцы высадили более 300 цветов на территории Преображенского собора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках социально-экологического проекта «Тысячи цветов любимому городу» студенты техникума благоустроили цветники на территории Преображенского собора на Октябрьском проспекте. Было высажено 200 бархатцев и 150 петуний. Благодаря совместным усилиям территория стала еще красивее и уютнее», — отмечается в сообщении.

Проект «Тысячи цветов любимому городу» был разработан студентами техникума. Молодые люди самостоятельно выращивают рассаду на базе учебного заведения, а затем высаживают растения на общественных пространствах городского округа Люберцы.

Осенью студенты техникума высадят на территории Преображенского собора около 300 луковиц тюльпанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.