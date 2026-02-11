Более 300 школьников Ленинского округа стали участниками просветительского проекта «Добрые уроки»

С декабря 2025 года в образовательных учреждениях Ленинского городского округа успешно реализуется просветительский проект «Добрые уроки». Инициаторами серии встреч выступили амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья». За время работы проекта активисты организовали уже более 10 тематических занятий для учащихся муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы видим растущий интерес к добровольческому движению и верим, что „Добрые уроки“ помогают формировать активное и неравнодушное поколение. Главная задача — вдохновить школьников на личное участие и показать, что их вклад способен менять общество к лучшему», — отметил директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров.

На занятиях активисты рассказывают школьникам о деятельности добровольческих организаций и возможностях личного участия в проектах, направленных на помощь людям, защиту окружающей среды, сохранение исторической памяти и развитие округа.

«Мы гордимся тем, что благодаря этим занятиям о возможностях волонтерства узнали уже более 300 школьников», — добавил Илья Сенчуров.

На сегодняшний день «Добрые уроки» уже прошли в Видновских школах № 3, 5, 7, 10 и 11, а также в Мисайловской школе № 1. В течение января было проведено семь подобных тематических мероприятий. На следующей неделе активисты местного отделения «Волонтеры Подмосковья» планируют провести занятие для учеников Развилковской школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев