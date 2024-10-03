Более 300 призывников планируют привлечь к службе в Ленинском округе

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов принял участие в заседании призывной комиссии в военкомате города Домодедово и Ленинского городского округа. В ходе которого было принято решение относительно 30 молодых людей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Все юноши настроены оптимистично и воспринимают службу в армии как важный долг настоящего мужчины. Многие из них планируют продолжить военную карьеру после завершения срочной службы. Желаю ребятам легкого, интересного, порой непростого, но наполненного незабываемыми впечатлениями года. Уверен, что наши призывники с честью справятся с задачами военной службы», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Состав призывных комиссий на весну и осень 2024 года утверждался распоряжением Губернатора Московской области и был укомплектован полностью. Всего за время действия осенней кампаний на военную службу из Ленинского городского округа планируют привлечь более 300 призывников.

«В августе–сентябре 2024 года отделом первичного воинского учета было оповещено 2058 граждан, подлежащих призыву. Оповещение призывников проходило путем поквартирного обхода, обзвона по телефонам мобильной связи, а также электронной через портал государственных услуг. Результаты оповещения направлены в военный комиссариат городского округа Домодедово и Ленинского городского округа Московской области», — добавил начальник отдела первичного воинского учета Сергей Колесник.

Формат электронного оповещения в Ленинском городском округе впервые начали использовать в 2024 году. По словам военного комиссара посредством использования электронного оповещения, процент уклонистов от военной службы по сравнению с 2022 и 2023 годами значительно снизился.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.