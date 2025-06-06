Более 300 подростков Чехова работают в трудовых бригадах

Ученики школ Чехова работают в летних трудовых отрядах. Ребята помогают в уборке и благоустройстве социальных объектов, учебных и спортивных учреждений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди трудящихся — Анастасия Давыдова. Девушка подала заявку вместе со своей подругой.

«Я пришла работать в трудовые бригады в первый раз, узнала об этом от подруги, которая уже не в первый раз тут работает. Захотелось трудиться вместе с друзьями», — рассказала ученица гимназии № 2 Анастасия Давыдова.

Подают заявки ребята через портал Работа России. Всем участникам в юном возрасте уже засчитывается трудовой стаж и оформляется электронная трудовая книжка.

Обязательное условие при приеме на работу — регистрация в округе.

«Ребятам предлагается легкий физический труд, который под силу любому подростку. Рабочий день составляется в зависимости от возраста ребенка — от двух часов до двух часов сорока восьми минут. График работы у них 5/2 и при месячной отработке ребята получают зарплату», — отметила специалист по работе с молодежью «Чеховского молодежного центра» Валерия Трифилова.

Всего в округе предусмотрены четыре смены по одному месяцу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.