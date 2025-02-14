Более 300 молодоженов Подмосковья распишутся в День всех влюбленных

Традиционно одними из самых популярных дней для бракосочетания являются праздничные дни и красивые сочетания цифр. Более 300 молодоженов станут мужем и женой в День всех влюбленных, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Многие пары признаются, что выбрали эту дату не случайно и заранее подавали заявление, чтобы пожениться именно в этот день», — рассказали в ведомстве.

Многие молодожены предпочитают не ограничиваться традиционными залами ЗАГСов, а выбирают более оригинальные и романтичные места для проведения церемонии. Одними из наиболее востребованных площадок стали Дворец культуры «Дружба» в Чехове и живописный парк им. Олега Степанова в Серпухове. Эти места предлагают уникальную атмосферу и возможность провести свадьбу на свежем воздухе, что делает праздник еще более запоминающимся.

Лучшие локации Подмосковья, тренды, советы профессионалов и вдохновение для бракосочетания можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.