Более 300 многодетных семей Сергиева Посада получили электронное удостоверение

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С начала нынешнего года электронное удостоверение получили более 300 многодетных семей Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тыс. электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне и оно всегда под рукой», — сказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Первый зампред добавила, что в Подмосковье порядка 110 тыс. многодетных семей пользуются мерами поддержки, для реализации которых в бюджете предусмотрено порядка 45 млрд рублей.

«В Сергиево-Посадском городском округе с начала года многодетные родители оформили более 300 электронных удостоверений. Удостоверение позволяет подтвердить льготный статус для предоставления скидок в магазине, бесплатного посещения музеев, парков и выставок» — рассказал начальник управления Игорь Ермохин.

Многодетные семьи региона могут получить бесплатный проезд, компенсацию коммунальных услуг, земельный участок или выплату на приобретение участка, выплату на школьную форму и бесплатное питание в школе.

Подать заявку на оформление удостоверения можно на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/14842

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону «горячей линии» 122 добавочный 6, чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» t.me/SocMObot или в Telegram-чате «Социалка. Сергиев Посад».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.