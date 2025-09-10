Более 300 долголетов собрал фестиваль «Королева Шарлотка» в Орехово-Зуеве

В Парке Победы города Орехово-Зуево состоялся традиционный фестиваль «Королева Шарлотка», объединивший более 300 участников проекта «Активное долголетие» из разных уголков Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей праздника ждали творческие мастер-классы, выставка-ярмарка, концертная программа и «Яблочный квест» – более 10 испытаний на ловкость, внимание, чувство ритма и меткость.

Яблоки стали главным символом праздника: их можно было встретить повсюду – в фотозоне, танцах, песнях и, конечно, в ароматных пирогах и варенье.

Для активных пенсионеров фестиваль стал ярким завершением летнего сезона.

«"Королева Шарлотка" — традиционный фестиваль Орехово-Зуевского долголетия - стал яркой точкой летнего сезона. Но огорчаться не стоит – впереди череда новых праздников для "серебряных" жителей: областной фестиваль КВН, День открытых дверей, День пожилого человека и многое другое», — отметили в Социальном центре «Орехово-Зуевский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.