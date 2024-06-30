Более 300 детей отправились на отдых в подольский центр «Родина»

В Подольске стартовала третья смена в лагере «Родина». Будет организовано 11 отрядов для детей с 7 до 15 лет, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Смена посвящена семье, семенным ценностям, традициям, взаимоотношениям, доброте, сочувствию, взаимовыручке и любви к близкому человеку. С детьми будут работать носители английского языка, инструктора по физической культуре и плаванию, дизайнеры и хореографы.

В течение 14 дней ребят обеспечат пятиразовым питанием. Юных подольчан ждут концерты, квесты, конкурсы, игры, просмотр кинофильмов, встречи с интересными людьми разных профессий, дискотеки и мастер-классы, а также фестиваль ГТО.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.