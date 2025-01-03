Более 300 детей-льготников из Подольска отправили на отдых

В Подольске 320 детей отправились на новогодние каникулы в детско-юношеский оздоровительный центр «Родина», сообщили в пресс-службе мунициалитета.

В «Родину» отправились ребята из Подольска, Москвы, Сургута, а также 20 детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Всего будет несколько отрядов — шесть оздоровительных и пять спортивных групп. Борцы, самбисты, баскетболисты, пловцы, каратисты и футболисты будут регулярно тренироваться.

Для юных отдыхающих подготовили большую культурно-досуговую программу. На протяжении шести дней ребята смогут участвовать в творческих, кондитерских мастер-классах, кружковой деятельности, рождественских вечерах. Для всех желающих будет работать бассейн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.