сегодня в 11:16

Более 300 активных долголетов посетили фестиваль по цигун в Люберцах

В городском округе Люберцы на территории Центрального парка культуры и отдыха прошёл областной фестиваль по оздоровительному цигун «Комплекс 18 форм Тайцзи».

Цигун — это древняя китайская практика, объединяющая физические упражнения, дыхательные техники и медитацию. Она направлена на гармонизацию энергии в теле, улучшение физического и психического состояния.

«Люберцы приняли областной фестиваль по оздоровительному цигуну „Комплекс 18 форм Тайцзи“. Мероприятие собрало более 300 участников губернаторского проекта „Активное долголетие“ из 16 округов Подмосковья», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Для участников фестиваля прошли различные оздоровительные мастер-классы по йоге, дыхательной гимнастике и другие. Также работали творческие мастерские, на которых участники делали украшения, оригами и многое другое.

Ярким событием фестиваля стали модельный показ и массовая тренировка по цигун, которую провёл руководитель регионального отделения Московской области Всероссийской Федерации оздоровительного цигун, призёр и победитель российских чемпионатов по оздоровительному цигун, тренер-преподаватель высшей категории Сергей Соболев.

Мероприятие прошло по инициативе и при поддержке Министерства социального развития региона и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.