Более 300 активистов собрал форум «Отец. Отцовство. Отечество» в Люберцах

VIII Московский областной форум «Отец. Отцовство. Отечество» прошел в городе Дзержинский городского округа Люберцы. Он собрал на своих площадках более 300 активистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году работу форума возглавил межъепархиальный ответственный Московский митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иеромонах Андрей (Коробков). Мероприятие посетили председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов, депутаты фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете депутатов Алексей Кочетков, Виктор Худяков и Екатерина Исаева.

Повестка форума охватила ключевые аспекты проблем демографии, отцовства и традиционных семейных ценностей. Участники мероприятия обсудили более 10 актуальных тем на дискуссионных площадках. Кроме того, для детей участников форума было организовано более 20 разнообразных мастер-классов. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели для них обучающий урок по изготовлению сувениров из картона, пластилина, бумаги и других подручных средств.

«Форум «Отец. Отцовство. Отечество» ежегодно собирает более 300 гражданских активистов. На этот раз на площадке форума собрались участники СВО, многодетные отцы, отцы-одиночки и просто активные папы из семи регионов страны. Формат этого мероприятия позволил превратить рабочую площадку в настоящий семейный праздник. Кроме пленарного заседания, здесь прошли увлекательные занятия для детей, была организована красная дорожка с семейными фотосессиями, праздничный концерт. А завершился форум экскурсией в Николо-Угрешский монастырь», — сообщила депутат совета депутатов городского округа Люберцы, муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Екатерина Исаева.

Мероприятие организовала Общественная палата Московской области, администрация городского округа Люберцы и Московское областное общественное движение «Отцы Подмосковья» при поддержке правительства Московской области и Московской митрополии Русской православной церкви.

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