Более 30 тыс жителей Ленинского округа приняли участие в акции «День добрых дел»

В каждой школе Ленинского городского округа в рамках акции «День добрых дел» 27 апреля были проведены экологические, просветительские и волонтерские мероприятия, об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Так, ученики школы № 5 выступили с инициативой проявить внимание и оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и одиноко проживающим пожилым жителям. 27 апреля школьники навестили одиноко проживающего пенсионера Михаила Петровича Козлова. Ребята накануне собрали для него большую корзину сладостей к чаю. Михаил Петрович рассказал детям о своей службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и годах, проведенных на ней. Он поделился с ними ценными жизненными уроками и пожелал им найти свой добрый жизненный путь.

«Акция „День добрых дел“ стала для нас не только возможностью проявить сострадание и заботу о пожилых людях, но и прекрасным способом объединиться и поддержать друг друга», — приводятся в сообщении слова учащихся Видновской школы № 5.

Учащиеся Молоковской школы помогли убраться в церкви Казанской иконы Божьей Матери, ребята навели порядок в подсобных помещениях и на колокольне, а также приняли участие в плетении маскировочных сетей, которые волонтеры отправят в зону специальной военной операции.

В рамках акции предпринимателям Ленинского округа было предложено провести ряд благотворительных инициатив. Ранним утром школьники образовательных учреждений муниципалитета побывали на производстве «ПКБК B&B» где изготавливают бытовую химию. А руководство парк-отеля «Остров» решили провести для учащихся бесплатные экскурсии.

«Сегодня воспитанники Молоковской школы и образовательного центра „Старт“ провели здесь почти весь день. Ребята посетили крестьянскую ферму, высадили саженцы фруктовых деревьев, приняли участие в мастер-классах по приготовлению пиццы и помогли убрать территорию храма Преображения Господня XVI века, расположенного напротив парк-отеля», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.

Он отметил, что у кинотеатра «Искра» в Видном в рамках акции «День добрых дел» также было высажено 40 елей и 10 сосен. Всего в областной акции «День добрый дел» в Ленинском городском округе приняли участие свыше 30 тыс. человек.