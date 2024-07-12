Более 30 санитарно-гигиенических наборов передали бойцам СВО из Балашихи

Более 30 санитарно-гигиенических наборов рассортировали волонтеры регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» для раненых бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В него вошли наборы с гигиеническими принадлежностями: дезодоранты, мыло, мочалки, бритвенные станки, салфетки и канцелярия. Их передадут раненным бойцам СВО на реабилитации в Главный военный клинический госпиталь им. Академика Н. Н. Бурденко в микрорайон Старая Купавна.

«Все собиралось по адресному запросу. В госпиталь поступают раненые бойцы из зоны СВО и им нужны средства личной гигиены первой необходимости. От волонтеров Подмосковья сегодня будет передана необходимая гуманитарная помощь, а также забота и тепло от тех, кто в тылу с первых дней начала боевых действий помогает нашим защитникам», — сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Собирать такую адресную гуманитарную помощь для военного госпиталя планируют каждый месяц.

Балашиха, как и другие округа региона, активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям. В округе плетут сети, делают сухой душ, готовят сухие блюда. Постоянно работает комитет семей и воинов отечества под руководством Натальи Махониной, центр помощи участников СВО и их семей.

Если и вы хотите помочь нашим бойцам, в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.