Более 30 новых навалов мусора нашли на лесных участках Подмосковья с начала года

На землях государственного лесного фонда в Московской области с начала 2025 года выявлено 31 новый навал мусора общим объемом почти 800 куб. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В наступившем году из бюджета Московской области городским и муниципальным округам на ликвидацию коммунальных отходов выделено почти 250 млн рублей. И наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки.

Евгений Агулов уточнил, что в 2024 году ликвидировано 864 навала отходов объемом более 23,4 тыс. куб. метров.

С начала этого года больше всего мусора обнаружено в городских округах Подольск, Орехово-Зуевском и Балашихе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.