Более 30 летних кафе открылись в Орехово-Зуеве с начала сезона

В Орехово-Зуевском городском округе открылось более 30 сезонных кафе, 14 из них размещены по итогам оказания муниципальной услуги. Предприниматели активно готовятся к приему гостей, обустраивая уютные террасы и веранды, обновляя меню и проводя озеленение прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря размещению летних кафе бизнес создаст свыше 700 дополнительных посадочных мест, что позволит улучшить качество обслуживания посетителей и увеличить пропускную способность заведений.

Заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова вместе с сотрудниками управления потребительского рынка проверила ход подготовки заведений.

Летние кафе станут хорошим местом для отдыха, встреч с друзьями и семейных посиделок на свежем воздухе. Владельцы заведений стремятся создать комфортную атмосферу, чтобы каждое посещение стало приятным и запоминающимся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.