Более 30 хозяйств Подмосковья в июне поучаствуют в выставке племенных животных

27 июня в 10:00 в КСК «Виват, Россия!» Ленинского городского округа состоится 28 ежегодная Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья — 2025». Более 30 региональных хозяйств продемонстрируют свои селекционные достижения — лучших по экстерьеру и продуктивности сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, кур и перепелов редких пород. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

По итогам мероприятия независимый судья выберет лучших коров по экстерьеру среди племенных хозяйств региона и определит «Абсолютную чемпионку 2025 года». Также на выставке представят инструменты для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации, ветеринарные препараты и прочие зоо-ветеринарные товары, необходимые для успешной организации технологических процессов в животноводстве.

В этом году запланировано участие хозяйств из 18 муниципалитетов, среди которых АО «Воскресенское», ООО «Шульгино» из Волоколамска, ООО «Ступинская Нива», ООО «Лесные Поляны» из Пушкинского, АО ПЗ «Повадино» из Домодедово и другие. По итогам прошлого года, первое место и номинацию «Абсолютная чемпионка» получила корова Давность племенного репродуктора ООО «Лесные Поляны».

Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья» пройдет при поддержке Минсельхоза Московской области. Организаторы — Союз «Мосплем», в состав которого входят 30 региональных предприятий, где содержится 30,6 тыс. коров, или 42,7% от имеющегося в сельскохозяйственных организациях Подмосковья поголовья.

Организатором также выступит АО «Московское» по племенной работе», являющееся крупнейшим в России производителем и поставщиком семени быков пород молочного направления. В прошлом году предприятие реализовало 897,7 тыс. доз семени сельхозтоваропроизводителям 50 регионов страны, а также ближнего зарубежья, в том числе Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.