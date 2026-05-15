Более 3 тысяч жителей Химок проголосовали за благоустройство

Более трех тысяч жителей Химок приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. На выбор представлено шесть общественных пространств в разных микрорайонах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году жителям предлагают выбрать одну из шести территорий: сквер «Олимп» в Новогорске, сквер «Дубовая роща» в Левобережном, сквер «Минутка» в Новых Химках, а также общественные пространства в Лунево и Подрезково.

На данный момент лидирует сквер «Минутка» — за его обновление проголосовали более 1300 человек.

«Голосование по благоустройству — это реальный механизм участия жителей в жизни города. Каждый голос важен, успейте принять участие», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Оно продлится до 12 июня на портале Госуслуг по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m46783000&typeView=&typeView=1&type=&type=2.

После завершения голосования начнется разработка проектной документации и планирование работ. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.