Более 3 тыс вандальных надписей и граффити устранили в Подмосковье с начала лета

Инспекторы территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно фиксируют отдельные случаи вандализма — надписи и рисунки, а затем передают в работу профильным службам. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Так, с начала летнего сезона на территории региона специалисты коммунальных служб ликвидировали 3 291 несанкционированное изображение.

Максимальное число проведенных работ отмечено в муниципалитетах:

Подольск — 476;

Балашиха — 445;

Мытищи — 277.

Размещение граффити без соответствующего разрешения как на самих зданиях, так и внутри них — правонарушение. Подобные действия могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

В случае обнаружения несанкционированных надписей можно сообщить в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.