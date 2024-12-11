Более 3 тыс школьников Егорьевска примут участие в акции по раздельному сбору отходов

С 11 декабря 2024 по 31 января 2025 года в Егорьевске пройдет акция по сбору вторсырья «Разделять легко». В мероприятии примут участие более 3 тысяч школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пилотном проекте акции примут участие ученики шести школ городского округа Егорьевск. Это школы № 8, 12 и 15, а также их сельские отделения в деревнях Юрцово и Поповская и в поселке Рязановский. Предварительно предприятия Группы «ЭкоЛайн» провели семинары в школах округа и рассказали, как правильно разделять отходы. В каждом образовательном учреждении будут установлены новые контейнеры, изготовленные с использованием вторичного сырья на заводе «ЭкоПласт».

Все собранные отходы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» доставит на КПО «Восток». После сортировки пластиковые отходы отправят на перерабатывающий завод, где из полученных гранул изготовят новые контейнеры для отходов.

В рамках акции школьники будут собирать бумагу, пластик, металл и пластиковые крышечки. Школа, собравшая наибольшее количество вторсырья, получит приз. Организаторы акции «Разделять легко» подготовили проект по развитию системы раздельного сбора отходов через проведение экологических уроков физкультуры. Технология и наполнение уроков разработаны Группой «ЭкоЛайн» совместно с АНО «ЭкоСпорт», это уникальный проект, который не имеет аналогов в России. Уроки экофизкультуры проведут профессиональные тренеры, с помощью специальных заданий они погрузят учеников в мир сортировки отходов. Кроме того, для старшеклассников организуют экскурсии на предприятия Группы ЭкоЛайн — КПО «Восток», заводы «ЭкоЛайн-Вторпласт» и «Экопласт».

Итоги акции будут подведены в феврале 2025 года.

Акция «Разделять легко» — показательный пример работы предприятий замкнутого цикла Группы ЭкоЛайн: сбор отходов, сортировка, переработка и производство. После пилотного проекта к участию в акции будут привлекать учеников и других подмосковных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.