Более 3 тыс семей Подмосковья отпраздновали юбилей совместной жизни

В Подмосковье каждый год более 12 тыс. семей отмечают свои семейные юбилеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Семейные юбилеи — это знаковое событие, которое подчеркивает прочность и долговечность отношений, а мы в свою очередь поддерживаем эти семьи выплатой. В этом году свыше 3 тыс. семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Оформить выплату может один из членов семьи, которые прожили в браке более 50 лет», — рассказали в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

Так, в 2024 году свой юбилей отметила замечательная пожилая пара из Королева — Воронины Анатолий Иванович и Валентина Ивановна, живущие в любви и согласии вот уже 50 лет.

Заявление на выплату подается один раз на региональном портале госуслуг, а потом выплата перечисляется автоматически на каждый юбилей семейной жизни.

Размер выплат зависит от количества совместно прожитых лет от 5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей. В 50-летний юбилей семья получает 5 тыс. рублей, в 55 лет — 6 тыс. рублей и далее.

Подать заявление на услугу можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.