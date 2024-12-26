Более 3 тыс куб м сброса стройотходов предотвратили в Подмосковье за год

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги своей работы за 2024 год. В рамках борьбы с незаконной транспортировкой строительных отходов инспекторы министерства совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями Главного управления региональной безопасности провели 46 экологических рейдов на территории Подмосковья в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.