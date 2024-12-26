Более 3 тыс куб м сброса стройотходов предотвратили в Подмосковье за год
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги своей работы за 2024 год. В рамках борьбы с незаконной транспортировкой строительных отходов инспекторы министерства совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями Главного управления региональной безопасности провели 46 экологических рейдов на территории Подмосковья в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятия охватили более 20 городских округов региона, среди которых: Щелково, Мытищи, Красногорск, Истра, Раменский, Ленинский, Солнечногорск, Химки, Наро-Фоминск, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Серпухов, Рузский, Кашира, Дмитровский, Пушкинский, Одинцово, Богородский, Люберцы, Подольск.
Результаты рейдов:
- составлено 160 протоколов, из которых 44 — в отношении иностранных граждан.
- задержано 160 автомобилей, из которых 29 помещены на штрафстоянки, а 131 передан на ответственное хранение.
- в ходе проверок сотрудники осмотрели 1 413 транспортных средств.
Благодаря проведенным мероприятиям удалось предотвратить сброс строительных отходов объемом 3 162 куб. м.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.