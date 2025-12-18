Более 2,9 тыс жителей Подмосковья прошли обучение при поддержке Кадрового центра

В Московской области доступна мера государственной поддержки для безработных, женщин в декрете, граждан возраста старше 50 лет и других категорий граждан — бесплатное переобучение по востребованным профессиям. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Кадровый центр Подмосковья участвует в реализации мероприятий по организации профессионального обучения в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», входящего в состав национального проекта «Кадры».

«В этом году бесплатное переобучение прошли более 2 900 жителей нашего региона. Самыми востребованными специальностями стали: бухгалтер, ландшафтный дизайнер, инспектор по кадрам, менеджер маркетплейсов, программист. Обучение проходило как в заочной, так и в очной форме. При этом люди могли получить от кадрового центра компенсацию за проезд к месту учебы и обратно», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, у граждан возраста 50+ список предпочтений оказался несколько иным, особой популярностью у них пользовалась программа «Искусственный интеллект в повседневной деятельности». Еще один фаворит — «Специалист по логистике и управлению складом».

Для женщин в декрете все образовательные программы были организованы в дистанционном формате, чтобы можно было без помех совмещать обучение и уход за ребенком. Молодые мамы выбирали в основном такие специальности как: бухгалтерский учет, менеджер по логистике, психолог-консультант, специалист в сфере закупок.

В настоящее время все образовательные программы, запланированные на 2025 год, завершены. Информация про образовательные программы, доступные на 2026 год, будет опубликована на сайте Кадрового центра Подмосковья в первом квартале будущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.