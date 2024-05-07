Более 2,8 тыс дефектов в содержании детских площадок устранили в Подмосковье в апреле

В течение апреля в Московской области проводилась масштабная подготовка территорий к теплому сезону в рамках Месяца чистоты. Детские и спортивные площадки не остались в стороне: обновлялся песок в песочницах, поврежденные элементы оперативно заменяли на новые, площадки заиграли яркими красками, где требовалось, проведен мелкий ремонт. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

В течение апреля в Московской области проводилась масштабная подготовка территорий к теплому сезону, в рамках Месяца чистоты. Детские и спортивные площадки не остались в стороне: обновлялся песок в песочницах, поврежденные элементы оперативно заменяли на новые, площадки заиграли яркими красками, где требовалось, проведен мелкий ремонт.

В апреле специалисты устранили 2 889 дефектов в содержании детских площадок. Их выявляли инспекторы ГУСТ МО, а также помогали неравнодушные жители, сообщая о замечаниях. Большая часть недочетов связана с ремонтом бортов песочниц, обновлением резинового покрытия и заменой подвесов качелей. Весна — также время покрасочных работ и уборки прилегающих территорий от листвы, мусора и смета.

В Раменском округе в поселке Удельная во дворе домов № 31-33 на улице Солнечная специалисты установили качели, которые ранее были демонтированы. На улице Горячева, дома № 41, 42, 43 обновили цвет игрового городка, а в поселке им. Тельмана, дома № 19, 23, 26 заменили поврежденную перекладину спортивного тренажера.

В Красногорске в микрорайоне Райцентр на улице Железнодорожная, дом № 23 эксплуатация качелей стала безопаснее — заменено крепление. В рабочем поселке Нахабино на улице Королева, дом № 5 восстановили подвес.

В ГУСТ МО напомнили жителям в преддверии майских праздников и приближающихся школьных каникул о правилах использования игрового оборудования на детских площадках. Ознакомиться с ними можно на информационном стенде при входе, а в случае обнаружения поломки — сообщить в территориальный отдел ведомства. Адреса и контактные телефоны указаны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.