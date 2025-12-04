Более 270 тыс человек в Подмосковье приняли участие в Дне Неизвестного солдата

В Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата. В них приняли участие более 270 тысяч человек, включая студентов, школьников, педагогов и родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В преддверии памятной даты советники директоров по воспитанию организовали исторический квест «По следам подвига», в котором обучающиеся школ и колледжей узнали о ключевых событиях Великой Отечественной войны и героизме солдат, а также познакомились с бытом военного времени.

Младшие школьники приняли участие в уроке-беседе о значении Дня Неизвестного Солдата и мастер-классе по изготовлению красной гвоздики. В завершение они возложили цветы к подножию памятника Неизвестному Солдату в рамках акции «Красная гвоздика».

Школьники и студенты также провели исследовательскую работу по сбору сведений о пропавших без вести героях своих регионов в рамках цифрового архива «Живая Память: История солдата моего города».

В ведомстве добавили, что совместно с Российским обществом «Знание» проект «Навигаторы детства» организовал лекцию «Неизвестные герои известной войны», на которой подрастающему поколению рассказали о разведчиках, связистах, врачах и тысячах людей, которые приближали Победу, оставаясь незаметными для истории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.