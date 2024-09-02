Более 27 тыс учеников сели за парты в школах Сергиева Посада 2 сентября

В новом учебном году в 28 общеобразовательных комплексах Сергиево-Посадского округа за парты сядут более 27 тысяч учащихся, из них свыше 2,5 тысяч — первоклассники. Программой дошкольного образования будут охвачены почти 11 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День знаний всегда наполнен радостью, улыбками, положительными эмоциями и приятными хлопотами. Этот период очень волнителен не только для школьников, но и для родителей, учителей. Он объединяет поколения и символизирует начало интересного и увлекательного периода в жизнях людей.

Сегодня в округе открылись две новые школы — на 550 мест в Зубачеве, которая вошла в структуру школы № 21, и физмат лицей в Семхозе. Школа № 4 распахнула свои двери для учеников после масштабного капитального ремонта. На очереди — приемка в эксплуатацию детского сада «Зеленый огонек» в Хотькове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.