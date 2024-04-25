Более 2,7 тыс специалистов подали заявки на московский ИТ-конкурс

На ежегодный конкурс на соискание премии столичного мэра «Лидеры цифровой трансформации» поступило уже свыше 2,7 тыс. заявок от ИТ-специалистов, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Зарегистрироваться для участия можно до 5 июня на странице проекта.

«Больше всего заявок поступает от разработчиков из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. Интерес к хакатону проявляют и представители дружественных стран, в том числе Индии и Китая», — отметила Сергунина.

65% кандидатов составляют студенты от 18 до 22 лет — чаще всего это старшекурсники из РТУ «МИРЭА», НИТУ «МИСИС», МГТУ им. Баумана и петербургского университета ИТМО.

«Участникам хакатона предстоит создать полезные сервисы для решения одной из 25 технологических задач. Они направлены на развитие предпринимательства, строительства, транспорта и других сфер», — рассказала вице-мэр.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Подготовкой заданий занимались московские ведомства и крупные компании. В этом процессе также приняли участие представители администрации Волгоградской области и правительства Камчатского края.

Конкурентов хакатона разобьют на команды по 2-5 человек. В финал выйдут 250 коллективов — они продемонстрируют экспертам свои разработки.

Награда для авторов лучших проектов — 1 млн рублей и возможность реализовать задуманное. Приз за 2-е место — 600 тыс. рублей, а за 3-е — 400 тыс. рублей.

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» проходит с 2019 года. За это время его участниками стали более 30 тыс. человек, которые разработали свыше 1,7 тыс. решений и придумали примерно 60 стартапов.