Более 260 учащихся работали на агропредприятиях Подмосковья в 2024 году

Студенты аграрных вузов, колледжей и техникумов, а также школьники активно помогают региональным аграриям. В весеннее-осенний полевой сезон этого года на пяти предприятиях группы компаний «Малино» на добровольных началах потрудились свыше 260 молодых людей в возрасте от 13 до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В состав Группы «Малино» входят ЗАО «Городище», АО «Озеры», ООО «СПК имени Ленина», АО «Северка» и ООО «Лукаморе». На посевной и уборочной кампаниях ребята реализовали себя как агрономы, поработали в семеноводстве, теплицах и агрохимии, трудились слесарями, трактористами, сортировали овощи, помогали инженерам на складских комплексах и в мелиорации.

На предприятиях «Малино» работали студенты РГАТУ имени П. А. Костычева, Институт агробиотехнологии РГАУ-МСХА, Брянского ГАУ, Коломенского аграрного колледжа, Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Электростальского колледжа, Ступинского техникума имени Туманова, АТИ РУДН имени Патриса Лумумбы, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, РГУНХ Вернадского, Рязанского колледжа имени Комарова, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Можайского техникума. Помимо студентов, в полевых работах участвовали школьники города Озеры, близлежащих поселков и Луховицкого округа.

Студенческие производственные практики, оплачиваемая помощь студенческих отрядов и школьников в «Малино» организуется ежегодно. В этом году добавились новые форматы взаимодействия — стажировка преподавателей, однодневные студенческие десанты, полевой испытательный срок для абитуриентов, желающих подписать целевой договор, и ранняя профориентация школьников.

Четыре предприятия «Малино» участвовали в этом году в кампании по целевому набору в профильные вузы. Кроме этого, в течение года сельхозпроизводители будут вести занятия в агроклассах, погружая ребят в мир сельскохозяйственных профессий.

Благодаря реализации данной практики на ниве Подмосковья воспитывается новое поколение аграриев, которые впоследствии будут участвовать в одной из стратегических задач для страны — обеспечении продовольственной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.