Более 260 школьников из Подмосковья приняли участие в Кремлевской елке в Москве

Более 260 школьников из 49 муниципалитетов Подмосковья посетили Общероссийскую Кремлевскую елку, которая прошла 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году Кремлевская елка объединила детей из разных регионов России, включая Северный Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, Донбасс, Новороссию, а также представителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В предновогодних мероприятиях приняли участие около 5 тысяч детей, среди которых были дети военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, многодетных семей, а также талантливые артисты, спортсмены и активисты.

Программа включала не только праздничное представление «Заветные куранты» в Кремлевском дворце, но и посещение Москвариума, где участники познакомились с морскими обитателями и увидели подводную новогоднюю елку. Дети также побывали в цирке на Цветном бульваре и парке Зарядье. В гостиничном комплексе «Измайлово» для них были организованы игры и активности от Движения первых.

Организатором мероприятия выступило Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Кремлевская елка проводится с 2000 года, а в 2025 году была возобновлена по инициативе президента России, чтобы продолжить традицию объединения детей со всей страны и братских республик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.