сегодня в 23:24

Более 26 тысяч люберчан проголосовали за комфортную городскую среду

Более двадцати шести тысяч жителей уже приняли участие во всероссийском голосовании «Формирование комфортной городской среды», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«На „Госуслугах“ продолжается отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2026 году. Жители городского округа Люберцы могут отдать свой голос за один из шести представленных объектов. Давайте вместе сделаем наш округ комфортнее!» — сообщил Владимир Волков.

Проголосовать можно за следующие территории: Красковский карьер, сквер «Аллея Мира», набережная Коренёвского пруда, сквер Победы в Малаховке, береговая линия пруда Шевченко, Каштановая аллея в Октябрьском.

Отдать свой голос необходимо до 12 июня текущего года на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтёров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.