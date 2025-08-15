Более 26 млн руб выплатили беременным и молодым мамам в Пушкине на питание

С 2020 года в Московской области вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде предусмотрены денежные выплаты на обеспечение полноценным питанием для беременных женщин, кормящих матерей и на детей до 3-х лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Беременные женщины могут получать 400 рублей на протяжении всей беременности, начиная с 12-й недели. Кормящие матери имеют право на 1000 рублей в течение шести месяцев после родов, если ребенок находится исключительно на грудном вскармливании. Дети до трех лет, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании, получают 1 тыс. рублей в возрасте от 0 до 1 года и 600 рублей — в возрасте от 1 до 3 лет. Выплата предоставляется без учета доходов семьи.

«В городском округе Пушкинский выплату на обеспечение питанием получают ежемесячно порядка 4000 человек. С начала текущего года общая сумма выплат составила 26,6 млн рублей. Напомню, что при изменении категории выплата предоставляется проактивно, т. е. без подачи дополнительного заявления, если изначально было дано согласие», — добавил начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Заявление на выплату можно подать в электронном виде через портал государственных услуг Московской области по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21141.

Дополнительную информацию по вопросам, связанным с назначением ежемесячной денежной выплаты на питание, можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка.Пушкино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.