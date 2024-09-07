Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов в Москве за 2 дня

В столице завершился второй день выборов. За это время свой голос уже отдали свыше 2,6 млн москвичей, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2024».

Столичные избирательные участки закрылись в 20:00, но онлайн-голосование будет продолжаться всю ночь. Москвичи могут проголосовать дистанционно по ссылке.

«Уже проголосовали более 2,6 млн жителей столицы, из них онлайн свой выбор сделали свыше 2,3 млн человек», — сказала член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Рима Кузнецова.

Она добавила, что более 200 тыс. москвичей отдали свои голоса с помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках. При этом бумажными бюллетенями проголосовали лишь около 100 тыс. горожан.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.