Более 250 жителей ПНИ Нижегородской области трудоустроили в течение трех лет

Директор нижегородской организации «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова дополнила выступление Уполномоченного по правам человека Татьяны Москалевой в Госдуме, обсудив изменения в системе социального обслуживания в Нижегородском регионе. Она также предложила пути для улучшения условий жизни людей, находящихся в психоневрологических интернатах (ПНИ), сообщает pravda-nn.ru .

«Служба защиты прав» предоставляет юридическую поддержку детям-сиротам, а также людям с психическими заболеваниями и тем, кто остался без заботы родителей. Она была основана в 2021 году по инициативе губернатора Глеба Никитина.

Сотрудники Службы регулярно посещают психоневрологические интернаты, детские дома, коррекционные учреждения и психиатрические клиники, оказывая консультации и помогая в решении правовых проблем своих подопечных. За три года работы они получили 13 тысяч запросов на помощь. Из этого числа 89% были успешно разрешены.

Среди успешных кейсов — 3000 предоставленных медицинских услуг высокого качества, официальная работа для 279 жителей психоневрологических интернатов, а также 129 выданных социальных отпусков. Кроме того, 35 жителей Нижнего Новгорода получили помощь в переходе на сопровождаемое проживание, 33 ребенка-сироты встали в очередь на получение жилья, а 16 человек восстановили либо частичную, либо полную дееспособность.

С 2021 года юристы организации подготовили примерно 500 рекомендаций, правовых заключений и материалов, направленных на защиту прав людей с психическими расстройствами и сирот.

Нижегородская «Служба защиты прав» является уникальным проектом для России. В регионе в течение нескольких лет происходит изменение системы психоневрологических интернатов, что во многом стало возможным благодаря работе этой Службы: у большего количества подопечных появились возможности сообщать о нарушениях своих прав.

После представления доклада депутаты Госдумы решили распространить рекомендации Уполномоченного по правам человека Татьяны Москалевой по защите прав граждан в социальной сфере, включая опыт нижегородской Службы.

«Наша общая задача — поменять ситуацию в учреждениях», — заключила Ольга Тимофеева, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества.