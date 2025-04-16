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Более 250 тыс раз посетили онлайн-путеводитель по миру материнства в Подмосковье

Портал «Стань мамой в Подмосковье» за 2 года работы посетили уже 253 тыс. раз. Онлайн-сервис позволяет женщинам узнать больше о роддомах и перинатальных центрах Московской области, а также оставить отзыв о них. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Будущие мамы могут ознакомиться с информацией о подарочном наборе для новорожденных, получить онлайн-консультацию врача или записаться на прием, а также изучить полезные статьи о беременности.

Кроме того, там собрана вся необходимая информация от планирования беременности до родов. Также пользователям доступен календарь беременности с интересными фактами о состоянии мамы и малыша, тесты, опросы и новости.

Посетить портал «Стань мамой в Подмосковье» можно, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.