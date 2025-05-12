Более 250 тыс человек отметили праздник 80-летия Победы в парках Подмосковья

9 мая в 100 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Подвиг. Победа. Память», приуроченное к празднованию 80-летия со дня Великой Победы. Посетители парков участвовали в акциях «Вальс Победы» и «Георгиевская лента», посетили кинопоказы военно-патриотических фильмов, лектории «Уроки истории в парке» и другие активности. В мероприятиях приняли участие более 250 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 29 парках Подмосковья работали 32 уличные выставки, посвященные местным жителям-героям Великой Отечественной войны, специальной военной операции и участникам Парада Победы 1945 г.

Так, в городском парке округа Шаховская состоялось торжественное открытие стелы «Шаховская — населенный пункт воинской доблести Московской области». Для посетителей организовали онлайн-трансляцию парада на Красной площади и концерт ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Во время мероприятия работали мастер-классы и музейная экспозиция под открытым небом. Завершил праздничные мероприятия показ фильма «Баллада о солдате».

В парке «Сестрорецкий» округа Клин гости также смогли увидеть прямую трансляцию парада военной техники и авиации на Красной площади. Также для посетителей выступил с концертом государственный оркестр «Гусляры России». Все желающие смогли принять участие в акциях «Вальс Победы» и «Сад памяти». В парке работали фотозона «Белые журавли» и тематические интерактивные площадки.

В парке усадьбы Кривякино округа Воскресенск открылась «Стена памяти» с портретами участников Великой Отечественной войны, а также выставка фотографий «Они сражались за родину» и выставка «Герои войны. Рассекреченная война». На главной сцене состоялись лазерное шоу, концерт духового оркестра, кавер-группы «Власов Бэнд» и творческих коллективов Воскресенска. Атмосферу праздника поддержали тематические площадки военно-патриотических объединений и танцы в стиле ретро. Желающие могли попробовать солдатскую кашу из полевой кухни.

В Зарайском парке культуры и отдыха работали 5 тематических фотозон, посвященных каждому году Великой Отечественной войны и мемориальная фотовыставка о местных жителях-участниках войны. Посетители увидели прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади, а также серию советских фильмов о войне. В рамках торжественной программы выступил духовой оркестр и состоялось чествование тружеников тыла, ветеранов войны и боевых действий.

В Центральном парке имени В. В. Воровского Наро-Фоминского округа гости посетили иммерсивные пространства «Возвращение в победный май», выставку военной техники и тематические мастер-классы. В концертной программе приняли участие артисты московской областной филармонии. Для желающих прошла дегустация блюд военно-полевой кухни.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.