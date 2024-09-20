Более 250 патриотических мероприятий провели в Химках

В городском округе Химки с июля провели более 250 патриотических мероприятий. В рамках нового масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», каждый житель может принять участие в мастер-классах, лекциях и десятках других активностей. В числе участников также волонтеры, молодогвардейцы, ветераны боевых действий, участники СВО и многие другие.

«Я очень рада, что в нашем городском округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно», — сказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

В качестве спикеров для участников проекта выступают историки, краеведы, деятели культуры, общественники и депутаты. Среди них — Артур Каримов, Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Владислав Мирзонов, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов.

«Мероприятия в рамках проекта направлены на формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости за свою страну, а также готовности внести свой вклад в ее развитие», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский,

В городском округе Химки уже третий месяц реализуют масштабный патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Он объединил людей самых разных возрастов. Так, начиная с июля этого года во всех микрорайонах округа организовали уже более 250 мероприятий. По всему муниципалитету для горожан проводят кинопоказы, мастер-классы, круглые столы, просветительские и патриотические лекции, концерты и устраивают встречи с выдающимися жителями.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.