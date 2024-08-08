Более 250 патриотических мероприятий проведут в Химках за летний сезон

В городском округе Химки до конца летнего сезона проведут более 250 патриотических мероприятий. Это мастер-классы, викторины, открытые кинопоказы, лекции, встречи с участниками СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Активности организованы в рамках нового широкомасштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Инициаторами его запуска выступили депутаты местного Совета при поддержке общественности.

«Проект направлен на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Присоединиться сможет любой желающий. Для школьников пройдет цикл тематических уроков, также различные мероприятия будут организованы для химчан разных возрастов», — прокомментировал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

С начала июля в Химках уже провели свыше 100 мероприятий. Проект получил широкую огласку и поддержку местных активистов и общественников.

«Мы должны помнить, что наши герои — участники СВО, продолжают традиции отваги и мужества, и их подвиг будет вписан в историю нашей страны. Мы помним, какой ценой нашему народу досталась Великая Победа, и не позволим исказить нашу историю. Сохраняя прошлое, защищаем будущее», — отметила председатель Комиссии по добровольчеству, патриотическому воспитанию и молодёжной политике Общественной палаты Химок Мария Березеско.

По предварительным данным, до конца 2024 года, проект сможет охватить тысячи химчан. Тематические мероприятия регулярно проходят в парках и скверах, на территории общественных пространств, в домах культуры и школах.

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