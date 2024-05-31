Более 250 детей поучаствовали в масс-старте на беговелах и самокатах в Раменском

Одно из самых популярных и массовых спортивных мероприятий в Раменском — традиционный пробег на беговелах и самокатах в преддверии Дня защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Раменское.

Соревнование проводит Комитет по спорту и молодежной политике. На площадке возле СК «Борисоглебский» собрались более двухсот участников вместе со своими мамами, папами, бабушками и дедушками. Поддержка семьи очень важна. Ведь самым маленьким участникам всего три года. Отрадно, что в соревнованиях смогли принять участие наравне со всеми и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Приятным бонусом для ребят стала возможность посмотреть вблизи, полазить и потрогать настоящую пожарную машину. Перед стартом для деток провели веселую разминку под песенку Фиксиков.

Организовано все, как на взрослых соревнованиях. Каждый участник получил стартовый номер, волновался перед забегом и хотел победить.

Дистанция, которую преодолевают маленькие велосипедисты небольшая — 100 метров. Но это лишь добавляет азарта в борьбе.

На финише нет проигравших. Все участники забега получают памятную медаль и вкусное мороженое.

«Этот праздник больше не про спорт, а про здоровый образ жизни. Таким образом можно показать, как спорт и досуг может объединяться в жизненную позицию, » — сказал участникам организатор праздника председатель Комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа Александр Зайцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.