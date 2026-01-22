Более 2,5 тыс кубометров снега ежедневно завозится на снегобазу в Одинцовском округе

Более 2,5 тыс кубометров снега ежедневно завозится на снегобазу в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадь снегобазы составляет 27500 квадратных метров — это 5 карт размером 110 на 50 метров каждая

После обильных снегопадов на снегобазу в селе Ершово Одинцовского округа ежедневно завозится в среднем 2500 кубических метров снега. Работы выполняются силами подрядчиков МБУ «ЗРЭС», а также компаний «Спецстрой» и «Дорстрой». Как сообщил по итогам инспекции во вторник, 20 января, глава муниципалитета Андрей Иванов, каждый заезд техники фиксируется в журнале — это позволяет исключить заезд сторонних перевозчиков.

«Снегобаза размещена на территории бывших полей фильтрации и используется уже восемь лет. Общая вместимость — 83 тысячи кубометров, сейчас завезено порядка 19 тысяч. Каждый заезд техники фиксируется, чтобы исключить сторонних перевозчиков. Весной и летом после таяния снега на картах обязательно проводят уборку — в уличном снеге часто остается мусор», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что площадь снегобазы в Ершово составляет 27500 квадратных метров — это 5 карт размером 110 на 50 метров каждая. Как сообщалось ранее, для складирования снега на территории Одинцовского округа определены три локации. Помимо села Ершово снегобазы располагаются в деревне Крутицы и на улице Зеленая в Одинцово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.