Более 24 тыс тонн чая произвели предприятия Подмосковья в 2025 году

Изысканный улун на завтрак, крепкий черный чай в обед и нежный зеленый вечером — предприятия региона обеспечивают россиянам разнообразие чайных традиций. За 10 месяцев 2025 года подмосковные производители выпустили свыше 24 тысяч тонн чая. Регион занимает 1 место в РФ по объему выпуска данного вида продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Предприятия Московской области обеспечивают 86% всего объема производства в ЦФО и 28% от общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря ведущим предприятиям отрасли: ООО «ФАБРИКА «АХМАД ТИ», ООО «МАЙ» и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика». Их современные производственные мощности и строгий контроль качества позволяют поддерживать высокие стандарты продукции. Наряду с обеспечением жителей вкусным напитком предприятия Подмосковья экспортируют его в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Армению и Грузию. В 2024 году объем экспорта чая составил 2,8 тысячи тонн.

Ведомство отмечает стабильное развитие чайной отрасли. Предприятия региона продолжают наращивать объемы производства, укрепляя позиции Подмосковья как ведущего чаепроизводящего региона страны. Развитие отрасли способствует обеспечению потребителей качественной продукцией и укреплению продовольственной безопасности региона. За весь 2024 год объем производства составил 33,4 тысячи тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.