Более 23 тыс тонн мяса купили жители Подмосковья в марте

Весной в Подмосковье выросли объемы продаж мяса — в марте в розничных торговых сетях региона было реализовано около 23,3 тыс. тонн продукции, из которых более 17,1 тыс. тонн — мясо птицы, свыше 5 тысяч тонн свинины, 945,4 тонн говядины и 135,7 тонн баранины. В среднем, в день жители региона приобретали 751 тонну мясных изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего спрос в марте увеличился на баранину — плюс 10% к показателям месяца ранее. Также он вырос на 6% на мясо птицы и более чем на 3% — на свинину и говядину. На прилавках представлен широкий выбор охлажденной продукции: мякоть, шейка, ребрышки, вырезка, стейки, филе, а также полуфабрикаты. Приобретать мясо рекомендуется исключительно на продовольственных рынках, а также в сетевых и несетевых розничных магазинах с соответствующей сопроводительной ветеринарной документацией.

Так, за качеством и безопасностью мясной продукции на рынках и ярмарках региона следят ветеринарно-санитарные специалисты Минсельхоза Подмосковья. К реализации допускаются только образцы, прошедшие обязательные физико-химические и дозиметрические исследования, а также пробу варки. С начала года было проведено более 20 тысяч исследований говядины, свинины, баранины и мяса птицы, по результатам которых с реализации были изъяты 500 граммов свинины по причине выявления признаков заражения плевритом. Остальная исследуемая продукция соответствовала установленным требованиям и была допущена к реализации и использованию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.