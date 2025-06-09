Более 2,3 млн человек посетили парки Подмосковья за первую неделю лета

За неделю парки Подмосковья посетили свыше 2,3 млн человека. Для гостей работали концертные площадки, скейт-парки, места для занятий спортом, а также амфитеатры, фонтаны и многое другое, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Более 385 тысяч человек отдохнули в парках в четверг, 5 июня, всего в выходные там побывали более 500 тысяч гостей. Средняя посещаемость в будни составила около 300 тысяч.

За неделю 97 тысяч жителей побывали в «Пехорке» в Балашихе. Он стал самым популярных за последние семь дней.

«Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами», — отметили в ведомстве.

Еще 63 тысячи человек побывали в парке Толстого в Химках, 59 тысяч — в Центральном парке в Пушкино, 50 тысяч — в парке Мира в Мытищах и 45 тысяч — в парке Мира в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.