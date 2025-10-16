Более 220 уличных светильников заменили в м. о. Истра

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на территории муниципального округа Истра продолжается плановая замена не энергоэффективных светильников наружного освещения на современные энергосберегающие, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы выполняются подрядной организацией АО «ААА ИНЖИНИРИНГ», которая до конца текущего года должна установить около 500 новых светильников. Масштабный проект охватит множество улиц и населенных пунктов округа, что позволит обеспечить более безопасные и комфортные условия для жизни тысяч жителей.

На сегодняшний день подрядчиком уже проделана значительная часть работ. Общее количество замененных светильников достигло 221 штуки. Наиболее активно работы велись в поселке Северный, где установили 67 новых светильников, и в деревне Никулино ул. Овражная, где заменили 78 светильников на улице Овражной.

Также провели работы по следующим населенным пунктам:

г. Истра, проезд Южный, ул. Академика Иосифяна, д. 2-18, ул. Овражная, д. 1-24. — 33 шт.;

г. Истра, пр-д. Энергетиков, д. 1-10, ул. Речная, пр-д.Охотничий, д. 2-10 — 17 шт.;

г. Истра, ул. Луговая, д. 2-28, ул. Речная — 17 шт.;

г. Истра, мк-рн Песочный, д. 1-106 — 9 шт;

Продолжающиеся работы являются важным шагом в создании более благоустроенной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.