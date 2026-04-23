Более 220 тыс школьников Подмосковья отметили «День Земли»

Свыше 220 тысяч школьников и студентов Подмосковья 22 апреля приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню Земли. В образовательных организациях региона прошли экологические акции, субботники, флешмобы и лекции, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках акции «Зеленая весна», организованной «Навигаторами детства» совместно с Движением Первых, состоялся субботник «Мы за чистоту». Учащиеся привели в порядок территории школ, дворов, мемориалов, парков и социальных учреждений.

К флешмобу «Эко-медиа: рассказываем о планете» ребята подготовили медиапроекты в разных форматах — подкасты, видеоролики и школьные газеты. В них они рассказали об экологичных привычках своих семей, способах бережного отношения к природе, а также о животных и растениях региона, находящихся под угрозой исчезновения.

Кроме того, прошел мозговой штурм «Чистая планета начинается с меня», где школьники и студенты представили проекты по решению экологических задач и опубликовали результаты в социальных сетях. Совместно с Российским обществом «Знание» была организована лекция о роли человека в экосистеме, природных богатствах России и личном вкладе каждого в сохранение окружающей среды.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.