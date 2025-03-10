Более 220 самовольных занятий лесных участков выявлено в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье выявлено 223 факта самозахвата лесных участков, в отношении нарушителей, в основном физических лиц, составлены протоколы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лесная охрана регионального Комлесхоза регулярно выходит на патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. В случае выявления самовольного занятия лесных участков составляются протоколы о правонарушениях и рассчитывается ущерб, подлежащий возмещению», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего таких нарушений зафиксировано на территории Московского учебно-опытного (54), Истринского (25) и Сергиево-Посадского (24) лесничеств.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Самовольное занятие лесных участков согласно статье 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере — до 50 000 рублей;

на должностных лиц — до 100 000 рублей;

на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Кроме уплаты штрафа, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить вред, причиненный лесам.

Также в обязательном порядке требуется устранить нарушения лесного законодательства. Если нарушитель не примет меры добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить их в судебном порядке. Все издержки — за счет виновного в нарушении.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.